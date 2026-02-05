«Вот так сюрприз!»: пассажиров поездов Москва — Воронеж пересадили на автобусы

Пассажиров двух пассажирских поездов, следующих по маршруту из Москвы в Воронеж и обратно, пересадили на автобусы, сообщила пресс-служба Федерального перевозчика пассажиров (ФПК).

Составы №738 (Москва-Воронеж) и №739 (Воронеж-Москва) были вынуждены остановиться из-за происшествия на участке железной дороги в Тамбовской области.

Для преодоления трудностей на перегоне возле станции Кочетовка организовали автобусную перевозку. Пассажиров доставили от станции Мичуринск-Уральский до станции Хоботово, минуя проблемный участок пути. После завершения автобусной части маршрута люди вновь пересели в железнодорожные составы.

По информации ФПК, в результате инцидента задержанными оказались около полутора десятков железнодорожных рейсов. Работа по ликвидации последствий происшествия и восстановлению нормального движения продолжается.

