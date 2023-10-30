«Воткнули нож в спину»: глава Дагестана Меликов обвинил участников беспорядков в предательстве

Меликов заявил, что все участники «сегодняшнего беспредела» по-сути «воткнули нож» в спины отдавших в 1999 году жизнь защитников Дагестана от террористов. Также, по словам главы Дагестана, беспредельщика должно быть стыдно перед лицом тех дагестанцев, что несут службу в зоне СВО, защищая свою родину.

«Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины - и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику», - говорится в сообщении Меликова в его аккаунте в соцсетях.

Глава Дагестана подчеркнул, «чтобы толпой поджидать безоружных людей, не совершавших ничего запретного, много смелости не нужно».

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

Протестующие в аэропорту Махачкалы продолжают забрасывать силовиков камнями и не собираются расходиться. Как сообщается в соцсетях, в ходе столкновений толпы с полицией один из силовиков получил ранение: булыжник попал полицейскому в голову.