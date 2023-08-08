Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины

Вечером вторника, 8 августа, в трех украинских регионах был объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на онлайн-данные.

Сирены в трех областях – Харьковской, Днепропетровской и Полтавской – прозвучали ближе к 21 часу вторника. Уже через полчаса все звуковые предупреждения отменились.

На данный момент о пострадавших ничего не сообщается, а также о каких-либо разрушениях. Другие подробности уточняются.