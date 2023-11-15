ВСУ в районе Вербового под Запорожьем разбомбили артиллерией свою же пехоту

«Такой вот случай при активных боевых действиях. Укры думали, что это наши и мы сначала думали, что это наши, потом выяснили, что враги. А хохлы так и не поняли, утюжили своих полчаса. Похоже живых там не осталось. Мы на них и снаряды не тратили», — с иронией отметили российские военные.