Воздушного гиганта приземлили: все о национализации Домодедово

Резонансное решение Арбитражного суда Московской области о передаче активов крупнейшего российского аэропорта Домодедово в собственность государства вызвало широкий общественный резонанс. Решение, принятое 17 июня 2025 года, стало финальным аккордом в многомесячном судебном процессе. Суд постановил обратить в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг» — компании, контролирующей ключевые активы воздушной гавани.

Суть судебного вердикта: Домодедово переходит под контроль государства

17 июня 2025 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, постановив обратить в доход государства 100% ООО «ДМЕ холдинг» — компании, контролирующей активы аэропорта Домодедово. Это решение, по заявлению одного из участников процесса, было «удовлетворено полностью и приведено к немедленному исполнению».

Генеральная прокуратура инициировала иск против группы компаний, связанных с аэропортом Домодедово, а также лично против его владельца Дмитрия Каменщика. Основные требования надзорного ведомства заключались в признании недействительными (ничтожными) ряда сделок, заключенных начиная с 2016 года. Эти сделки, по мнению прокуратуры, способствовали переводу компаний группы «Домодедово» под «иностранное влияние».

Хронология событий: от иска до окончательного решения

Первоначально, Арбитражный суд Московской области назначил основное заседание по данному делу на 14 мая. Однако слушания были перенесены на 17 июня, чтобы предоставить ответчикам, в частности Дмитрию Каменщику и Валерию Когану (бенефициарам группы), достаточно времени для формирования и письменного изложения своей позиции по представленным материалам.

Еще до вынесения окончательного вердикта, суд принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры. Было арестовано имущество группы «Домодедово», а также акции и доли в российских и зарубежных юридических лицах, принадлежащие Каменщику и Когану. Суд обязал их обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества компаний группы, а также запретил любые действия, которые могли бы дестабилизировать работу аэропорта. В частности, им было запрещено прекращать работу, ухудшать условия труда сотрудников, распоряжаться активами, интеллектуальной собственностью и осуществлять операции по выводу денежных средств или иного имущества.

Интересным аспектом судебного процесса стало решение о проведении предварительного заседания в закрытом режиме 28 февраля. Генпрокуратура объяснила это тем, что материалы дела содержат информацию о системе антитеррористической защищенности аэропорта и общей транспортной безопасности Московского авиационного узла. Представители Домодедово, в свою очередь, выступали против такого формата разбирательства.

Юридический взгляд: конфискация или национализация

Юрист Тахмина Арабова в комментарии для RTVI выразила мнение, что переход аэропорта Домодедово в собственность государства следует рассматривать именно как конфискацию, а не национализацию. По ее словам, ключевое отличие заключается в отсутствии какой-либо предполагаемой компенсации бывшим владельцам.

Арабова также обратила внимание на «логику и изъяны» судебного процесса, проводя параллели с антикоррупционными делами. Она отметила «отсутствие процессуальных гарантий, презумпцию виновности и недостижимые стандарты доказывания для ответчика», что, по ее мнению, делает защиту в таких делах «бесплодной» и является «системным» явлением. По ее словам, решение суда не стало сюрпризом, скорее, удивил срок, который потребовался для его вынесения, поскольку подобные процессы обычно занимают значительно меньше времени.

В ходе судебных слушаний представители ответчиков заявляли, что информация об иностранном гражданстве или резидентстве Каменщика и Когана не соответствует действительности. Тем не менее, прокуратура продолжала ссылаться на данные финансовой разведки о «схемах вывода капитала» и даже о «нанесении ущерба экономическому суверенитету страны», что, как отметила Арабова, является «за гранью в рамках гражданского спора».

Что дальше? Влияние на работу аэропорта и рынок облигаций

Несмотря на громкое решение суда, пресс-служба аэропорта Домодедово сообщила, что он работает в штатном режиме.

«Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, выполняя все обязательства перед пассажирами и партнерами. Все сервисы функционируют бесперебойно, рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием, операционные процессы обеспечены в полном объеме», — говорится в сообщении.

Тем не менее, решение суда не осталось незамеченным на финансовом рынке. Два выпуска облигаций ООО «Домодедово фьюел фасилитис», являющегося эмитентом ценных бумаг аэропорта Домодедово, продемонстрировали снижение после объявления судебного вердикта. Замещающие облигации серии ЗО28 снижались на 1,54%, а облигации с фиксированным купоном серии 002Р-01 — на 13,58%, хотя впоследствии частично отыграли падение.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru высказал предположение, что после передачи в доход государства аэропорт Домодедово перейдет под управление Росимущества. Он провел аналогию с компаниями Danone и «Балтика», которые после 2022 года также были поставлены под государственный контроль. Багатурия не исключил, что в будущем Домодедово может быть приватизирован и выкуплен новым частным инвестором, который продолжит хозяйственную деятельность в том же режиме, что и предыдущие акционеры.