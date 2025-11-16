Воздушные пробки: расписание российского аэропорта неожиданно изменили

Пассажирам, летящим в столицу Ямало-Ненецкого автономного округа, следует перепроверить расписание — вечерние рейсы в Салехард столкнулись с заметными задержками. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс авиакомпании «Ямал» из Санкт-Петербурга вместо запланированных 17:20 отправится в путь только в 18:03. Но самая значительная задержка ожидает пассажиров из Новосибирска: их вылет перенесен более чем на три часа — с 16:00 на 19:06. Помимо этого, воздушное сообщение с отдаленными поселками также претерпело изменения — задерживается один из вертолетных рейсов в Яр-Сале.

Для пассажиров это означает необходимость скорректировать свои планы, особенно тем, кто рассчитывал на вечернее прибытие. Значительное опоздание новосибирского рейса, превышающее три часа, может повлиять на дальнейшие стыковки или планы встреч.

Путешественникам, оказавшимся в аэропорту вылета, рекомендуется уточнить статус рейса через мобильные приложения авиакомпаний или службы онлайн-мониторинга.

Ранее сообщалось, что рейс Владивосток — Благовещенск совершил экстренную посадку.