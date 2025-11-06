Аэропорт Салехарда (ЯНАО) столкнулся с масштабными сбоями в расписании, оставив пассажиров в состоянии неопределенности. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Рейс авиакомпании «Ямал», следующий по маршруту Уфа — Салехард, задержан уже на пять часов. По данным онлайн-табло, самолет, который по расписанию должен был вылететь в 11:00, теперь рассчитывает на вылет только в 16:45.

Причина задержки оказалась двойной: в Уфе введены ограничения на полеты из-за угрозы воздушных атак, что парализовало работу аэропорта. Один из пассажиров сообщил, что представитель авиакомпании прямо назвал этот фактор причиной простоя.

В пресс-службе перевозчика сослались на большое количество входящих запросов, оставив людей без официальной информации. При этом в самом Салехарде складывается не менее сложная обстановка. Из-за сильного тумана существует высокая вероятность того, что уже задержанный рейс в Санкт-Петербург, перенесенный с 5 на 6 ноября, может быть отложен вновь.

Пассажиры, ожидающие вылета из Уфы, оказываются в информационном вакууме, не зная, смогут ли они вообще отправиться в путь и не застрянут ли они в Салехарде из-за непогоды.

