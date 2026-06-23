Воздушный шар на водороде впервые перелетел через Атлантику

Воздушный шар Atlantic Explorer совершил первый в истории трансокеанский перелет на водородном топливе. Аппарат приземлился в Люксембурге после 70 часов 11 минут в воздухе, преодолев 5280 километров.

Три члена экипажа — американцы Берт Падельт и Питер Кунео, а также британская исследовательница Алисия Хемплеман-Адамс — стартовали с поля в Преск-Айле, штат Мэн, 4 июня 2026 года. Для Падельта полет стал осуществлением мечты, которую он вынашивал с 1978 года. Предыдущие три попытки за последние четыре года срывались из-за погоды.

Условия полета и устройство шара

В отличие от тепловых аэростатов, водородный шар не требует топлива для поддержания высоты. Его герметичная оболочка заполнена газом, который легче воздуха, и держится пассивно за счет разницы в плотности.

Экипаж летел в открытой алюминиевой корзине размером с тесный шкаф, без теплоизоляции. Температура внутри опускалась до −17 °C, дождь и снег покрывали оболочку льдом, увеличивая вес шара. Чтобы поймать попутный ветер, пилоты поднялись на высоту до 7600 метров, где дышали с помощью дополнительного кислорода. Максимальная скорость в порывах достигала 100 км/ч.

Над Атлантикой экипаж наблюдал редкое атмосферное явление — огонь Святого Эльма: внутри корзины возникло голубоватое свечение из-за статического электричества.

Рекорд и семейная традиция

Алисия Хемплеман-Адамс стала первой британкой, пересекшей Атлантику на газовом шаре. Примечательно, что тот же маршрут много лет назад прошел в одиночку ее отец — полярный исследователь сэр Дэвид Хемплеман-Адамс.

6 июня шар пролетел над пляжами Нормандии в 82-ю годовщину высадки союзников. Посадка прошла успешно 7 июня в окрестностях Люксембурга. Перелет стал первым пилотируемым океанским перелетом на газовом шаре почти за 20 лет.