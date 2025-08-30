Вожатая напала на школьницу в поезде, идущем из Анапы в Екатеринбург

В поезде Анапа — Екатеринбург произошел конфликт между вожатой и несовершеннолетней пассажиркой. Инцидент, снятый на видео, вызвал широкий общественный резонанс и проверку правоохранительных органов.

Согласно сообщениям, инцидент произошел сегодня днем во время следования состава. На кадрах видно, как женщина, сопровождающая детей, проявляет агрессию в отношении одной из школьниц: она применяет физическую силу, толкает ребенка, принудительно усаживает на полку и продолжает словесно угрожать. Кульминацией конфликта стал момент, когда вожатая вылила на девочку бутылку с водой.

Диалог, запечатленный на видео, красноречиво свидетельствует о характере происходящего. На просьбу ребенка вернуть подушку сопровождающая ответила угрозой: «Тебе сейчас врач нужен будет!».

Как выяснилось, дети возвращались из лагеря с достижениями — везли с собой грамоты и дипломы за творческие успехи, однако происшествие омрачило их радость. Родители, узнав о случившемся, инициировали коллективное обращение в правоохранительные органы и направили жалобу в Министерство образования. На данный момент по факту случившегося проводится проверка силами сотрудников МВД, сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее сообщалось о том, что подростки устроили драку с пассажирами в уфимском автобусе.