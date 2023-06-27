«Возят диваны вместо людей»: жители Долгопрудного бьют тревогу из-за общественного транспорта

Жители Долгопрудного жалуются на проблемы с общественным транспортом. Пассажирам не нравятся душные автобусы, в которых водители отказываются включать кондиционер.

Как отмечают местные жители, новые автобусы в городе появились в прошлом году, но шоферы заявляют, что в них не работают кондиционеры. Об этом рассказали в соцсетях.

«Они так экономят солярку, а пассажиры должны мучиться от жары», — возмущаются горожане

А еще, по словам очевидцев, водитель одного из автобусов в рабочее время недавно перевозил диван на общественном транспорте. Местный житель сообщил, что мебель грузили у него на глазах.

«Позвонили в диспетчерскую „Альфа-Грант“, уточнили, должен ли быть автобус с этим госномером на рейсе, диспетчер ответил, что да, все автобусы на рейсе. Задали вопрос, почему тогда этот автобус грузит диваны в салон из подъезда жилого дома. Нам ответили, что у водителя, наверное, обед. Даже если так, то в это время нужно обедать, а не использовать общественный транспорт в личных целях грузоперевозок», — пожаловался в Сети очевидец.

Горожанин возмутился тем, что автобусы возят «диваны вместо людей», тогда как простые граждане платят налоги.

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