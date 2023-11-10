Возле храма Александра Невского в Красноармейске установили новый остановочный пункт

В Красноармейске завершились работы по обустройству нового остановочного пункта возле храма Александра Невского. О необходимости продления автобусного маршрута № 43 давно сообщали местные жители и прихожане храма. Об этом сообщил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

По его словам, чтобы продлить маршрут здесь необходимо было обустроить разворотную площадь. Ранее 43 маршрут ходил только до остановки «Медсанчасть», далее горожанам нужно было идти пешком до храма.

Благоустройство данной территории продолжится в 2024 году в рамках реализации народной программы Единой России и губернатора Андрея Воробьева. Здесь планируют обновить дорожно-тропиночную сеть, уличное освещение, а также установить малые архитектурные формы.