Возле платформы Черное в Балашихе построят тоннель для проезда авто

Новый тоннель возведут на месте ж/д переезда на дороге «Носовихинское шоссе – Черное-Федурново» в Балашихе.

Над проектом начнут работать уже в последнем квартале этого года. Сейчас проходит конкурс на отбор подрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Благодаря появлению тоннеля автомобилистам больше не нужно будет ждать, когда откроется железнодорожный переезд. Это значительно сэкономит время в пути.

«Такое решение улучшит качество жизни полумиллиона жителей Балашихи, они смогут быстро, беспрепятственно, а главное безопасно добраться до школ, детских садов, МФЦ, парковых зон и медицинских учреждений», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Новый тоннель будет около 1,5 км в длину. По нему организуют двухполосное движение. Всего к магистрали построят пять съездов – на Носовихинское шоссе, к платформе Черное, к деревне Федурново, к Восточному шоссе и ул. Авиарембазы. Окончательные параметры определят при проектировании, а на время строительства организуют временный объезд.