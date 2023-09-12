Возле платформы Черное в Балашихе построят тоннель для проезда авто
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Новый тоннель возведут на месте ж/д переезда на дороге «Носовихинское шоссе – Черное-Федурново» в Балашихе.
Над проектом начнут работать уже в последнем квартале этого года. Сейчас проходит конкурс на отбор подрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Благодаря появлению тоннеля автомобилистам больше не нужно будет ждать, когда откроется железнодорожный переезд. Это значительно сэкономит время в пути.
«Такое решение улучшит качество жизни полумиллиона жителей Балашихи, они смогут быстро, беспрепятственно, а главное безопасно добраться до школ, детских садов, МФЦ, парковых зон и медицинских учреждений», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Новый тоннель будет около 1,5 км в длину. По нему организуют двухполосное движение. Всего к магистрали построят пять съездов – на Носовихинское шоссе, к платформе Черное, к деревне Федурново, к Восточному шоссе и ул. Авиарембазы. Окончательные параметры определят при проектировании, а на время строительства организуют временный объезд.
«Это важный проект для Балашихи. Строительство и запуск тоннеля позволит значительно улучшить транспортную доступность и качество жизни для более 500 тыс. наших жителей в деревне Черное, микрорайонах Заря, Северный, Агрогородок и деревне Федурново», - считает глава Балашихи Сергей Юров.