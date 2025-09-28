Возлюбленная Павла Дурова обнародовала фото со сломанной костью

Девушка поделилась новостью о сломанной ноге в своем телеграм-канале, приложив к посту рентгеновский снимок, на котором отчетливо видна трещина в плюсневой кости, идущей к мизинцу.

Криптокоуч Юлия Вавилова сообщила своим подписчикам о неприятном инциденте — она сломала ногу. Возлюбленная Павла Дурова призналась, что травма стала для нее неожиданностью, ведь раньше она никогда ничего не ломала.

По словам Юлии, причиной перелома оказалась банальная невнимательность — она оступилась, спускаясь по лестнице, и не заметила одну из ступеней. Теперь ей предстоит провести некоторое время дома, отказавшись от привычных дел и активного образа жизни. В своем посте Вавилова не только рассказала о случившемся, но и обратилась к своим подписчикам с призывом замедлиться, больше заботиться о себе и не забывать о важности отдыха.

Ранее Павел Дуров подарил возлюбленной NFT-картинку с провокационной шуткой.