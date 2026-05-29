«Возьмите на заметку». Малышева назвала семь правил посещения общественного туалета

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус сформулировали семь рекомендаций для посетителей общественных туалетов. Выпуск размещен на сайте телеканала.

Первое правило, по словам Малышевой, — обработать руки антисептиком еще до входа в кабинку. Это позволит прикасаться к туалетной бумаге чистыми пальцами.

Выбирая кабинку, ведущие посоветовали остановиться на самой первой от входа. Как объяснил Гандельман, в такую кабинку люди заходят реже всего, потому что стесняются возможных звуков из-за близости раковины.

«Все боятся, что тут рядом раковина, кто-нибудь услышит, какие-то звуки. Люди обычно забиваются в самую крайнюю», — подтвердила Малышева.

Перед тем как сесть на унитаз, врачи рекомендовали осмотреть его ободок и оценить степень чистоты. Также Малышева посоветовала оторвать первые десять сантиметров рулона и не применять их по назначению — именно на этом участке накапливается больше всего бактерий.

Когда человек воспользовался уборной и собрался смывать воду, нужно обязательно закрыть крышку унитаза. Это предотвратит разлет мелких брызг по помещению.

Продеус добавил, что после выхода из кабинки необходимо вымыть руки, причем кран иммунолог рекомендовал открывать через бумажную салфетку. Вытирать же вымытые кисти он посоветовал одноразовым полотенцем.

