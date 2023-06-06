«Возможно, рабочие перепутали»: выяснилось, что могло привести к массовой гибели людей, выпивших сидр

Управление Роспотребнадзора по Москве попросило жителей столицы помочь изъять из продажи напитки «Мистер Сидр», который привел к гибели более двух десятков россиян. Об этом сообщает «Российская газета».

Руководитель эпидемиологического отдела Долгопрудненской больницы Ольга Мамаева объяснила, как происходит процесс отравления. Она рассказала, что ядовитые химические вещества всасываются в желудке или кишечнике употребившего их человека и попадают в кровь.

«Может наблюдаться сильная боль в горле, желудке. Это химический ожог слизистой оболочки рта, гортани, пищевода. Часто бывает рвота. Вещество может вызвать внутреннее кровотечение в желудке или кишечнике, тогда мы видим рвоту, черный кашеобразный стул», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мамаева подчеркнула важность оказания доврачебной помощи в максимально быстрые сроки, если подобное произошло.

«Первые признаки могут проявиться уже через 20-30 минут после употребления продукта. А в некоторых случаях они проявляются через более, чем 10 дней. При быстрых отравлениях важно искусственно вызвать рвоту, если ее нет. Поможет крепкий содовый раствор или раздражение небного язычка пальцами. Можно принять сорбент для связывания и выведения токсинов», — посоветовала врач.

По словам эксперта, в ее многолетней практике были случаи массовых отравлений угарным газом. Такое бывает чаще всего. Случаев отравления напитком «Мистер Сидр» в Долгопрудненской больнице не фиксировали.

«Думаю, причиной попадания ядовитого вещества в продукцию явилось элементарное несоблюдение производственного процесса, и, возможно, отсутствие маркировки на таре, наличие на объекте непищевых продуктов. Возможно, рабочие перепутали и добавили в напиток что-то другое. Вероятно, это было сделано неспециально», — предположила Мамаева.

Этиленгликоль, к примеру, присутствует в тормозных жидкостях и средствах для мытья стекол.

Врач призвала не заниматься самолечением и вовремя обращаться к врачу. Она подчеркнула, что важно описать свои ощущения диспетчеру скорой для оказания своевременной медпомощи.

Напомним, по последним данным число погибших после употребления сидра, произведенного в Самарской области, в различных регионах России достигло 28 человек. Это жители Удмуртии, Самарской, Ульяновской и Нижегородской областей. Более 50 человек пострадали, состояние многих из них оценивается как тяжелое.

Ранее в Госдуме призвали лицензировать производство сидра и других слабоалкогольных напитков.