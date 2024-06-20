Возможность запуска нового маршрута обсудили с жителями Мирского проезда в Балашихе

Они сообщили, что в администрации округа сейчас прорабатывают возможность запуска нового маршрута и установки дополнительного остановочного павильона.

Планируется, что автобус будет следовать от Мирского проезда до центра округа. Предполагаемый маршрут является смежным межрегиональным и относится к компетенции министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Поэтому в ближайшее время будет подготовлено обращение к министру транспорта региона о рассмотрении возможности организации нового маршрута.

Мирской проезд в микрорайоне Салтыковка — бывший военный городок. 11 многоквартирных домов расположены на территории Балашихи, но земельные участки находятся в федеральной собственности.

«Жители обращаются в адрес администрации Балашихи с просьбами о передаче территории, чтобы выполнить ямочный и капитальный ремонт проезда. Но администрация не имеет права тратить на эти цели бюджетные средства, потому что земельный участок находится в собственности Министерства обороны. Администрация Балашихи ведёт работу для урегулирования правового вопроса, чтобы взять на баланс и в дальнейшем обслуживать и содержать Мирской проезд», — сказал Михаил Объедков.

На встрече обсудили и благоустройство дворовых территорий. Жителям рассказали, что три дома включены в программу комплексного благоустройства дворов на 2025 год, остальные — на 2026 год.

Встречи с жителями в формате выездной администрации проходят регулярно и будут продолжены в разных районах Балашихи.

Нам важно ваше мнение! Если ваш вопрос остался нерешенным или вы хотите направить пожелания или отзывы о формате выездной администрации, это можно сделать здесь: https://forms.yandex.ru/u/6645d342eb6146048db7cd68/.