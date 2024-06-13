Возможность зарегистрировать недвижимость в новых регионах России появилась в подмосковных МФЦ

В 15 отделениях МФЦ Подмосковья теперь стало возможным воспользоваться услугой Росреестра по оформлению прав собственности на недвижимость и получению сведений из ЕГРН по объектам, находящимся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, до этого сделать это можно было только по месту нахождения объектов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.