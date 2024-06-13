Возможность зарегистрировать недвижимость в новых регионах России появилась в подмосковных МФЦ
Фото: [Unsplash]
В 15 отделениях МФЦ Подмосковья теперь стало возможным воспользоваться услугой Росреестра по оформлению прав собственности на недвижимость и получению сведений из ЕГРН по объектам, находящимся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, до этого сделать это можно было только по месту нахождения объектов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«На территории Подмосковья получить услуги Росреестра можно независимо от места прописки в центрах «Мои Документы» в Люберцах, Одинцове, Реутове, Солнечногорске и Химках», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В ведомстве уточнили, что воспользоваться услугой можно по предварительной записи, выбрать время для посещения можно на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.