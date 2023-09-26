Возможности реализации молодых людей обсудили в подмосковных Мытищах

Встреча студентов Российского университета кооперации с депутатом Госдумы Александром Толмачевым, а также с советником министра информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Евгением Кулаковым состоялась в подмосковных Мытищах в рамках реализации проекта Росмолодежи «ГосСтарт».

Глава Министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе сообщила, что именно ее ведомство отвечает в регионе за реализацию государственной молодежной политики.

В Подмосковье проживает более двух миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет. А всего на сегодняшний день в регионе работает свыше четырехсот молодежных организаций и движений — с каждым ведомство находится на связи, старается поддерживать и помогать молодым ребятам реализоваться профессионально, творчески и личностно.

Спикеры рассказали о том, как в Подмосковье развивается молодежная политика, о важности для молодого человека оставаться включенным в глобальные процессы и возможности влиять на них.

В рамках встречи студенты смогли задать спикерам интересующие их вопросы. Один из самых популярных — как можно стать частью муниципальной, региональной или федеральной управленческой команды или попасть на стажировку. Александр Толмачев и Евгений Кулаков рассказали о том, что на прошлой неделе стартовал прием заявок на «ГосСтарт. Стажировки» и о том, какие возможности эта программа открывает для молодежи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ребят из подмосковного Фрязино, которые вышли в полуфинал чемпионата «Битва роботов».