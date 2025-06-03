Возможный участник атаки БПЛА по Приангарью владеет часами стоимостью 1 млн руб.

Мужчина, который может быть причастен к атаке беспилотниками по Иркутской области, оказался владельцем дорогостоящих часов, выяснил телеграм-канал Mash Ural.

По информации источника, Артем Тимофеев, на которого ранее была разослана ориентировка из-за вероятной причастности к организации атаки БПЛА по аэродрому «Белая» в Приангарье, регулярно хвастался в чате для ценителей роскоши.

Собеседникам молодой человек отправлял фотографии своих часов, а также советовался по их уходу и получал положительные отзывы.

Среди трофеев оказались и лимитированное часы по «Звездным войнам», стоимость которых оценивается от 220 тыс. до 600 тыс. руб., а также редкие Penerai за 560 тыс. руб., которых всего выпустили 250 единиц.

Как отмечает телеграм-канал, последний раз Тимофеев появлялся в чате 15 мая. По предварительной информации, он и его супруга сейчас находятся в бегах.

Ранее РИА Новости показали кадры квартиры, где жил предположительный организатор атаки БПЛА в Иркутской области.