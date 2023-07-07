«Возомнил себя бессмертным»: наркоман напал с ножом на полицейских

По информации издания, 32-летний мужчина с двумя ножами в невменяемом состоянии пришел утром стучаться в местное отделение правоохранительных органов. Его речь была бессвязной, и он отказывался реагировать на просьбы убрать оружие. При попытке задержания он ранил двух сотрудников полиции. Ему даже удалось сбежать.

Но недалеко. Позже наркомана удалось поймать и установить его личность. Нападавшим оказался местный житель Артем Булаков, который ранее уже привлекался за употребление наркотиков. В настоящее время его везут на допрос.

«Кукуха отъехала походу, и он возомнил себя бессмертным. Странно, что полицейские не применили табельное оружие против этого индивидуума»; «А почему бы ему не по ногам, а в тыкву сразу было не выстрелить? К тому же, он с ножами был и представлял из себя вполне реальную угрозу. Наркоман это уже не человек», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что наркоман умер, когда его задерживали полицейские.