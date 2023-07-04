«С пика эйфории сразу в могилу»: наркоман умер, когда его задерживали полицейские

Наркоман из республики Марий Эл умер прямо во время задержания, сообщает Baza.

По данным журналистов, полуголый мужчина расхаживал в неадекватном состоянии по дворам населенного пункта. Очевидцы вызвали полицейских, а те, в свою очередь, врачей. Вся бригада пыталась задержать и успокоить мужчину, но он вырывался. В какой-то момент он перестал кричать и сопротивляться.

Наркоман потерял сознание. Врачи пытались его откачать, но безуспешно. Мужчина скончался, причина его смерти пока неизвестна.

«Что уж тут гадать? Передоз. Судя по фотографии, еще и сердце могло быть слабое»; «При употреблении наркотиков умереть можно в любой момент»; «Вот так мужик с пика эйфории покатился сразу в могилу», — прокомментировали трагический инцидент россияне.

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