Возраст приема в ДОСААФ снизят с 18 до 14 лет

Возраст приема в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) будет снижен с 18 до 14 лет, говорится в проекте федерального закона о ДОСААФ.

Также членами общества могут быть общественные объединения и другие некоммерческие организации, деятельность которых соответствует целям ДОСААФ.

Разработчиком закона выступило Минобороны РФ. Законопроект находится на стадии общественного обсуждения.

ДОСААФ России является преемником ДОСААФ СССР, которое было образовано в 1927 году и первоначально носило название ОСОАВИАХИМ. В 1992-2009 годах общество называлось «РОСТО».

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