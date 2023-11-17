«Возраст роли не сыграет»: суровый тюремный срок грозит девочке из Балашихи, готовившей нападение на школу

Ученица школы № 15 в подмосковной Балашихе планировала устроить «Колумбайн»*. 14-летнюю девочку задержали, у нее дома обнаружены два ножа и самодельное взрывное устройство, сообщает Baza .

Юрист Алла Георгиева рассказала нам, что грозит школьнице. По предварительным данным, ей вменяют статьи об организации террористической деятельности и приготовлении к убийству.

«Террористические статьи в России считаются одними из самых суровых по наказанию. По ним дают очень большие сроки. И в данном случае при назначении наказания возраст девочки очень большой роли не сыграет — уголовная ответственность по этой статье наступает с 14 лет. Минимальный срок наказания —15 лет лишения свободы», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Следствие установит, добавила эксперт, почему именно девочка не довела до конца задуманное. Это тоже повлияет на конечный приговор.

«За неоконченное преступление (убийство) девочка получит почти половину от основного наказания (организация теракта). То есть, к вероятным 15 годам заключения добавятся еще 7 лет. Окончательное же наказание назначат по совокупности, но не более половины от максимума — два срока сложат, а затем из них высчитают половину», — объяснила Георгиева.

Представители СОШ № 15 имени Героя РФ А. В. Буриличева давать комментарии о случившемся нашему корреспонденту отказались.

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*движение признано террористическим и запрещено на территории РФ