«Возраст снова вырос». Эксперт раскрыла пенсионные параметры для мужчин и женщин в 2026 году

Доцент Президентской академии Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости раскрыла параметры выхода на пенсию для россиян в 2026 году.

По ее словам, завершающий этап переходного периода ознаменуется следующими значениями: женщины смогут оформить пенсию по достижении 59 лет, а мужчины — в 64 года.

В силу вступают правила для граждан 1967 и 1962 годов рождения соответственно. Как подчеркнула эксперт, наступающий год станет финальным в поэтапном повышении пенсионного возраста. Уже с 2028 года система выйдет на проектные показатели: выплаты будут назначаться женщинам в 60 лет, а мужчинам — в 65.

