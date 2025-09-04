Возрастной порог для льготных программ жилья могут убрать

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила изменить условия получения льгот на жилье для семей с детьми. По ее мнению, возрастной барьер в 35 лет, закрепленный в законе, лишает многих родителей доступа к мерам господдержки, пишет РИА Новости .

«Сейчас рожают после 30-ти лет в большинстве своем, но они должны иметь возможность пользоваться вот этими льготными всеми проектами, которые предлагает государство для молодой семьи», — сказала Мишонова в беседе с РИА Новости.

Она подчеркнула, что в нынешних демографических условиях важно помогать не только самым молодым родителям, но и тем, кто решается завести первого ребенка позже. По ее словам, наличие собственного жилья — ключевой фактор для рождения детей, так как это позволяет не жить с родителями и старшим поколением, а строить самостоятельную жизнь.

Мишонова отметила, что уже существующие меры — материнский капитал и возможность направить его на ипотеку — работают эффективно. Но, по ее мнению, главная задача сейчас — мотивировать семьи заводить первых детей и поддерживать их в этом шаге.

В качестве примера она привела статистику по Подмосковью: за последние пять лет число многодетных семей выросло в 4 раза. С тремя детьми проблем нет, они появляются. Сложнее убедить молодежь, что семья и первый ребенок — это ценность, подчеркнула уполномоченный.

