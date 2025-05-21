Возрождение исторического наследия: в Коломне преображают музей «Библиотека Келлера»

Обновление культурной инфраструктуры происходит в селе Сенницы, и проект получил поддержку благодаря гранту Президента Российской Федерации Владимира Путина, который был предоставлен через Фонд Президентских грантов на поддержку развития гражданского общества.

«Сейчас архитектор-дизайнер занимается созданием дизайна интерьеров, основываясь на архивных документах, описывающих обстановку библиотеки семьи Келлер. Мы располагаем информацией о количестве шкафов, количестве книг, типе мебели – стульях и столах, и даже о материалах, из которых они были изготовлены. Безусловно, это не будет точной копией библиотеки в родовом поместье, но наша задача – максимально воссоздать историческую атмосферу в современной библиотеке», - поделилась автор проекта музея «Библиотека Келлера» Елена Дмитриева.

Реконструкция бывшего комплекса библиотеки проходит поэтапно. Сначала устанавливаются окна, системы вентиляции, прокладываются инженерные коммуникации, а также монтируются системы пожарной и охранной сигнализации. Затем следует этап проектирования интерьера, адаптированного для музейной экспозиции. И, наконец, разрабатывается общая концепция будущего музея библиотеки.

Завершение первого этапа работ, включающего эти подготовительные мероприятия, запланировано на июль текущего года. После этого начнется выполнение отделочных работ.