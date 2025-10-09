Возрождение из пепла: в Карелии воссоздают храм, сожженный сатанистом

В карельском городе Кондопоге начались работы по восстановлению Успенской церкви, уничтоженной пожаром в 2018 году, сообщило издание «Родина».

Возгорание произошло из-за 15-летнего подростка, увлеченного культурой сатанизма*. Молодой человек раздобыл пять литров бензина, и облил им деревянный памятник культуры и важный символ православия России. Церковь сгорела полность.

Сейчас храм воссоздают по архивным материалам, включая акварельные зарисовки архитектора А. В. Ополовникова, сделанные в 1947 году во время предыдущей реставрации. Заказчиком работ выступает Министерство культуры РФ.

В настоящее время на месте бывшего храма устанавливают сруб, подготавливают материалы для устройства полов и кровли.

Особое внимание уделяется воссозданию иконостаса — этой работой занимаются специалисты из Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве.

Успенская церковь являлась выдающимся памятником прионежской школы шатрового деревянного зодчества и объектом культурного наследия федерального значения.

Первое упоминание о храме на мысе в Чупа-губу Онежского озера относится к 1563 году. После прекращения богослужений в 1930-х годах и расстрела настоятеля в 1937 году, церковь взяли под государственную охрану в 1960 году.

