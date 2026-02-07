Названы три автобренда, которым грозит уход с российского рынка

Автопроизводитель Chery может прекратить свою деятельность на российском рынке в ближайшее время, сообщил портал «Южный Федеральный» со ссылкой на аналитическое агентство No Limits.

Осенью 2025 года японское издание Nikkei со ссылкой на внутренние документы компании сообщало, что Chery рассматривает возможность полного ухода из России к 2027 году.

Помимо Chery, под вопросом находится будущее связанных с ним марок Soueast и Jetour. Согласно данным аналитиков, эти два бренда могут быть объединены в России под одним новым наименованием — Votour.

Целью такой реорганизации является повышение общей рентабельности. Для новой объединенной марки уже зарегистрировано отдельное юридическое лицо, отмечают источники.

Необходимость изменений во многом обусловлена финансовыми трудностями. В частности, бренд Soueast в настоящее время терпит серьезные убытки на российском рынке. Руководство Chery поставило перед ответственным юридическим лицом задачу повысить прибыльность направлений Jetour и Soueast.

Эксперты No Limits отмечают, что ситуация отражает общую тенденцию. Российский автомобильный рынок постепенно переходит от этапа насыщения всем доступным ассортиментом китайских моделей к фазе формирования стратегического присутствия ключевых игроков. В ближайшее время рынок ожидает пересмотр и отбор наиболее конкурентоспособного продукта.

