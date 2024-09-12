Возведение пристройки к одной из гимназий продолжается в подмосковном Солнечногорске

Новую пристройку к гимназии № 6 в подмосковном Солнечногорске планируют сдать в эксплуатацию уже к Дню знаний в 2025 году.

Отмечается, что все строительные работы выполняет ООО «Новая строительная компания ВСК». Данная пристройка к учебному учреждения будет рассчитана на триста учеников. В новом школьном корпусе разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.