Возведение здания нового детского сада продолжается в подмосковных Химках

Строители приступили к возведению конструкций технического этажа здания детского сада на Юбилейном проспекте в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья.

Отмечается, что строительство данного дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Новогорск-Планерная ведется в рамках госпрограммы региона за счет средств бюджета. На сегодняшний день на объекте задействовано более 30 рабочих и 3 единицы техники.

Ожидается, что общая площадь трехэтажного здания составит почти пять тысяч квадратных метров. При этом срок окончания строительства запланирован на 2025 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что детский госпиталь в Красногорске будет принимать пациентов со всей страны.