«Возвращайтесь скорее»: Павел Воля провел двое суток в Мурманской области без интернета

Последние несколько дней комик и шоумен Павел Воля и его жена гимнастка Ляйсан Утяшева вместе с детьми путешествовали по Кольскому полуострову без интернета. Об этом артист рассказал в своих социальных сетях.

Мурманская область не оставила звездную семью равнодушной: они побывали на Баренцевом море и исследовали прекрасную природу тундры. Артист также отметил, что уже готов снова пропасть с радаров и не заходить в сеть. Россияне порадовались за кумира.

Мурманская область не оставила звездную семью равнодушной: они побывали на Баренцевом море и исследовали прекрасную природу тундры. Артист также отметил, что уже готов снова пропасть с радаров и не заходить в сеть. Россияне порадовались за кумира.

Ранее мы разобрались, какой российский курорт лучше выбрать для летней поездки, чтобы отдохнуть и подлечиться. Как отметили турагены, помимо Сочи граждане могут посетить Марциальные воды в Карелии. В местных санаториях можно подлечиться минеральными водами и грязевыми ваннами.