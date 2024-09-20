Возвращение домой: пострадавший дом от взрыва газа на Октябрьской улице,10 в Балашихе полностью восстановлен

«Прошел год. Большая работа проделана Фондом капитального ремонта, строителями, людьми, которые параллельно проживали в других квартирах, участвовали в восстановлении дома. Сегодня увидим результат этой работы. В ближайшем будущем все жители вернутся в свои квартиры- быт будет налажен, жизнь будет продолжатся, а мы всегда будем помнить погибших тут людей»,- сказал глава округа Сергей Юров.

Работы по возведению 3 секции стартовали в конце 2023 года. Обрушившийся подъезд полностью восстановили, в квартирах провели ремонт, поклеили обои, установили сантехнические принадлежности, двери, также «Мособлгаз» бесплатно установил газовые плиты. Помимо восстановления одной секции во всем доме провели капитальный ремонт: заменили инженерные сети, кровлю, утеплили и отштукатурили фасад.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

«Фонд капитального ремонта совместно со строителями за этот год сделали многое. Сегодня мы встречаемся здесь, и почтить память погибших, и показать плоды своих трудов. Огромную благодарность хочется выразить жителям дома, которые на протяжении всего года участвовали в мероприятиях, подсказывали, давали рекомендации, а самое главное набирались терпения и ждали. Общими усилиями за год мы этот дом восстановили»,- сказал руководитель ЦУП Фонда капитального ремонта по Балашихе Роман Гордеев.

20 сентября 2023 года в доме № 10 на Октябрьской улице произошел взрыв газа, в результате которого произошло обрушение 3 секции дома. Жители дома были расселены, администрацией округа были организованны пункты временного размещения, а также предусмотрена компенсация найма жилья.