Возвращение к жизни: ОАЭ открыли небо, вернули школьников за парты и усилили контроль в аэропортах

Объединенные Арабские Эмираты постепенно оправляются от последствий военного конфликта на Ближнем Востоке. Днем 11 мая стало известно сразу о нескольких ключевых изменениях: возобновлении очного обучения, новой системе безопасности в авиагаванях и продолжающихся перебоях в гостиничном секторе.

По имеющейся информации, аэропорты страны формально работают в штатном режиме. Однако, как уточняется в оперативных сводках, на деле речь пока идет об ограниченном функционировании: полеты разрешены только по специальным коридорам, а перевозчики выполняют сокращенное число рейсов. На этом фоне полиция Дубая объявила о создании должности «Национальный инспектор» в структуре безопасности аэропортов — мера призвана усилить надзор и привести процедуры в соответствие с международными авиационными стандартами. Тем временем за минувшие выходные дубайский аэропорт столкнулся с задержками 66 рейсов, а аэропорт Шарджи — 21, не считая отмен.

Гостиничный сектор переживает заметный спад. Если в январе–феврале средняя загрузка отелей достигала 81%, то уже к середине марта этот показатель рухнул до 22,8%. Ряд знаковых объектов, в том числе Armani Hotel Dubai и Jumeirah Burj Al Arab, временно закрыты на реновацию. Из 90 авиакомпаний полеты в Дубай возобновила лишь 51, а пассажиропоток в марте сократился на 66%.

С понедельника, 11 мая, все учащиеся ОАЭ возвращаются к очным занятиям — соответствующее решение принято Министерством образования страны.