Возвращенный в страну россиянин Роман Селезнев нуждается в срочной медпомощи

Отбывавший 27-летний тюремный срок за рубежом российский гражданин Роман Селезнев, вернувшийся в результате обмена заключенными в минувший четверг, 1 августа, на родину, нуждается в скорейшей медицинской помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Игоря Литвака.

По словам собеседника агентства, проведенные с 2017 года дни в тюрьме серьезно подорвали здоровье Селезнева.

«[Селезнев] очень сильно больной, его здоровье становится все хуже. Поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше», — сказал Литвак.

Напомним, гражданин России Роман Селезнев был обвинен в США в киберпреступлениях и в создании хакерской группы, укравшей якобы более 1 млн долларов. В 2017 году россиянина приговорили к 27 годам тюремного заключения, принудив предварительно признать свою вину.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал в московский аэропорт Внуково, чтобы лично встретить самолет с российскими политзаключенными, которые сегодня, в четверг, 1 августа, возвратились из иностранных тюрем в рамках международного обмена.