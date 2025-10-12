Деньги были переданы в долг в 2024 году, однако заемщик не выполнил своих обязательств по их возврату. После того как срок возврата истек, должник перестал отвечать на звонки и любые другие попытки связи. Именно это вынудило блогера начать подготовку к официальному обращению в полицию с целью возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.

Примечательно, что в своей публикации, посвященной этой ситуации, Хасбик привел цитаты из Корана, подчеркивающие важность своевременного возврата долгов. Этот жест был расценен подписчиками и экспертами как попытка не только публично осудить действия должника, но и апеллировать к морально-этическим принципам.

Финансовые трудности у блогера возникли на фоне других потенциальных потерь. Как ранее сообщал телеграм-канал Mash, Магомедов может лишиться значительной части своих доходов из-за ограничений на рекламу в одной из социальных сетей. По оценкам издания, ежемесячный заработок Хасбика от рекламных интеграций мог достигать 10 млн рублей.

Стоимость отдельных рекламных форматов в аккаунте блогера была весьма высокой. Так, размещение рекламного поста оценивалось до $30 тысяч, что эквивалентно примерно 2,4 млн рублей по текущему курсу. Стоимость рекламы в формате «сторис» достигала $7 тысяч, или около 566 тыс. рублей. По данным Mash, чтобы избежать возможных проблем с законодательством, Хасбик был вынужден отказаться от столь прибыльных рекламных сделок, что, несомненно, отразилось на его бюджете.