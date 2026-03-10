«Впали в детство»: член СПЧ раскритиковал цветную форму для врачей

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов резко раскритиковал инициативу Министерства здравоохранения РФ о введении цветной формы для медицинских работников, передает РИА Новости.

Накануне ведомство предложило различать сотрудников по шести цветам в зависимости от должности. Фиолетовый предназначен для главврачей, темно-зеленый — для врачей, салатовый — для медсестер, лавандовый — для младшего медперсонала, голубой — для администраторов, а серый — для специалистов IT и хозяйственников. В документе также прописаны требования к обуви: подошва должна быть прорезиненной, гибкой и толщиной 2-3 см.

Кабанов назвал эту идею имитацией реформ и усомнился в том, что чиновники понимают реальные проблемы здравоохранения. Он сравнил инициативу с раскраской книжки и перестройкой страны по образу планеты Плюк из культового фильма «Кин-дза-дза!». По его мнению, вместо решения кадровых и материальных проблем Минздрав тратит средства на бессмысленные разработки.

Стоит отметить, что сама по себе идея цветовой дифференциации не нова. В Великобритании и США система «цветового кодирования» применяется уже много лет. Однако там она носит рекомендательный характер и устанавливается на уровне конкретных клиник для удобства пациентов и персонала.

Ранее сообщалось, что кабмин планирует к 2027 году сократить перечень профессий, в которых действуют ограничения на труд женщин.