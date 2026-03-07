В России планируют сократить список «неженских» профессий

Правительство России планирует к 2027 году сократить перечень профессий, в которых действуют ограничения на труд женщин. Это следует из дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса, с документом ознакомилось агентство ТАСС .

Согласно плану, изменения должны затронуть прежде всего отрасли транспорта и обрабатывающей промышленности. Для этого предполагается внести корректировки в приказ Министерства труда России, который определяет список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, где действуют ограничения на использование женского труда.

Подготовить предложения по пересмотру перечня ведомства должны до марта 2027 года. В разработке инициатив примут участие объединения работодателей и профсоюзы. Также планируется провести аудит условий труда на соответствующих рабочих местах, включая оценку рисков для сотрудников.

Кроме того, Минздрав России, Роспотребнадзор и ФМБА России должны провести научные исследования, посвященные влиянию вредных производственных факторов на здоровье женщин с учетом физиологических особенностей организма.

Действующий перечень профессий с ограничениями вступил в силу 1 января 2021 года и включает около 100 позиций. Для сравнения, предыдущий список, действовавший более двух десятилетий, содержал свыше 450 видов работ и специальностей, которые официально считались недоступными для женщин.

