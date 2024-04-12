Впервые предприниматель из Шатуры стал победителем Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России»

В рамках юбилейного XXX Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России» впервые Дипломом ТПП РФ и Союза журналистов России был награжден предприниматель городского округа Шатура Михаил Бобков.

Церемония награждения победителей юбилейного конкурса состоялась в среду, 10 апреля. Мероприятие прошло в пресс-центре Международной медиагруппы «Россия сегодня».

Конкурс учредили ТПП РФ и Союз журналистов России. Его цель — мотивировать СМИ объективно рассказывать о проблемах, с которыми сталкивается отечественное предпринимательство, освещать способы их решения. Впервые конкурс состоялся в 1993 году. Участниками становились представители медиа, которые специализируются на экономических темах.

Новые реалии расширили перечень участников. С недавних пор на конкурсе оценивают работу блогеров. По-прежнему дают оценку деятельности представителей радиопрограмм, печатных и электронных СМИ. За годы существования конкурс стал престижной системой оценки.

Администрация городского округа Шатура поздравляет предпринимателя Михаила Бобкова с победой в столь масштабном конкурсе и желает ему дальнейшего успешного развития, которое напрямую связано с процветанием города.