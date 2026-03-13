Впервые в истории христианства: ждать ли схождения Благодатного огня на Пасху 2026

Ученые полагают, что схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2026 году состоится, несмотря на исторические прецеденты. Специалисты напомнили, что за всю историю феномен не фиксировали лишь трижды, и то по причине конфликтов. Природа явления до сих пор не получила научного объяснения, пишет REGIONS .

Накануне православной Пасхи 2026 года историки высказались относительно вероятности схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня. По мнению экспертов, событие произойдет согласно многовековой традиции, несмотря на отдельные сбои в прошлом. Летописи подтверждают, что за всю историю наблюдений огонь не возгорался своевременно всего три раза, и причины носили исключительно политический характер: конфликты либо ограничение доступа к святыне.

Специалисты отмечают, что первые упоминания об этом явлении встречаются еще в текстах апостольских времен. При этом современная наука, несмотря на многочисленные попытки, так и не смогла дать исчерпывающего объяснения природе происходящего. Изучение архивов показывает: любые отступления от канонов впоследствии устранялись через восстановление справедливости и строгое соблюдение правил присутствия всех конфессий.

В религиозной традиции существует представление, что прекращение схождения могло бы указывать на приближение конца времен. Однако анализ событий последних столетий, по словам историков, свидетельствует об обратном: огонь возвращался даже в периоды острейших противостояний и разногласий.