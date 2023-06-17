«Вплести пять метров в один браслет»: школьники Пермского края во время летнего лагеря помогают бойцам СВО

Зимой русские рукодельницы шили для бойцов спецоперации теплые носки, но с приходом тепла пришлось придумывать что-то еще. В поселке Тауш Пермского края узнали про полезное на передовой ноу-хау — так называемые браслеты выживания из паракорда.

Как отмечает одна из активисток Ирина Кулясова, паракорд представляет собой легкий полимерный шнур, который делают из нейлона. Синтетическая нить не гниет от сырости. А благодаря своей легкости и прочности шнур можно использовать в разных сферах: из него делают жгуты или носилки, и даже буксировочный трос.

«Наш организатор волонтерской группы Юлия Черникова где-то прочитала про браслеты и предложила всем начать их плести. Объявили сбор денег на приобретение паракорда и карабинов, и процесс пошел», — вспоминает Ирина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как объясняет наша собеседница, у солдат такие полезные сувениры пользуются спросом, ведь применение очень широкое. На передовой даже элементарно неоткуда взять шнурки, бельевую веревку или подтяжки. А тут одним движением руки браслет расплетается, и в руках у бойца оказывается многофункциональная и прочная веревка.

На передовой бывает всякое: доставать веревку из вещмешка нет времени, да и сам рюкзак может быть не под рукой. Тогда прочная веревка, которую боец носит на руке в виде браслета спасет ему жизнь.

«Многие таушинцы отзываются и помогают. Приходят и наши рукодельницы, пожилые женщины, и даже школьники. Сейчас ребята находятся в летнем лагере, и они тоже пришли в наш дом культуры, научились плести браслеты. Справился даже мальчик с поврежденной рукой, хотя задача сложная: надо вплести пять метров шнура в одно изделие», — отмечает Кулясова.

Только за один день волонтеры с ребятами сделали 23 браслета, продолжает Ирина. На один браслет в среднем уходит 15–20 минут. А дочка Ирины, пятиклассница Вика за вечер может сплести три–четыре штуки.

Ранее мы рассказывали историю встречи Вики и бойца СВО, которому достался от нее подарок.