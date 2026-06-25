VPN-бум в госсекторе: закупки защищенных каналов связи выросли после затишья

По итогам первых пяти месяцев 2026 года объем госзакупок корпоративных VPN и защищенных каналов связи в России остался примерно на уровне аналогичного периода прошлого года. Однако с учетом последних двух месяцев наблюдается заметный рост после провального первого квартала. Об этом пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на данные аналитической системы «Тендерплан».

Число контрактов выросло на 5 процентов — с 1,9 тысячи до 2,08 тысячи, а их совокупная стоимость снизилась на 9,6 процента (с 11,4 миллиарда рублей до 10,3 миллиарда). Основной рост обеспечивают коммерческие организации с госучастием, закупающие по 223-ФЗ: за год их доля выросла с 9 до 12 процентов. Число поставщиков сократилось со 167 до 144, при этом среднее их количество на один лот — 1,1, то есть конкурентной борьбы чаще всего не происходит.

По словам архитектора департамента ИБ «Рексофт» Даниила Левченко, обрушение спроса в первом квартале не показательно — на него повлияло ужесточение требований к реестру отечественного софта и позднее доведение бюджетных лимитов. Руководитель отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Павел Коростелев согласился, что интерес к сервисам сохраняется, поэтому покупатели пришли за ними после получения средств из госбюджета. Для продаж во второй половине года главным вызовом отрасли станет смена криптографических стандартов, которую готовит ФСБ.