VPN не заблокируют: в Госдуме сказали, чего на самом деле ждать от Роскомнадзора

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с « Абзацем » заявил, что массовой блокировки VPN-сервисов в России не планируется.

По его словам, этот вопрос ни разу не обсуждался в комитете и вряд ли будет обсуждаться. Текущая работа Роскомнадзора направлена на постепенное выявление противоправных VPN и определение механизмов ограничения их деятельности, а не на резкое отключение. Парламентарий подчеркнул, что речь идет о плановой деятельности, и никаких супермассовых ограничений не ожидается.