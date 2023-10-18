Врач Антон Калькэ рассказал о том, как избежать деменции

Деменция по праву считается одним из тяжелых расстройств психики человека. Но с ней можно жить. Однако, точно так же можно попробовать ее избежать или умалить симптомы.

Как оказалось, для того, чтобы не впасть в беспамятство, нужно, в первую очередь, вести здоровый образ жизни. Желательно следить за разными показателями тела (вес, сахар, холестерин и т.д.). Правильное питание, прием назначенных лекарств и прогулки на свежем воздухе – залог здоровья.

Далее нужно оставаться активным, общаться с людьми, трудиться и совершенствоваться. Также можно попробовать развивать мелкую моторику рук. Кто-то подумает, что это необходимо только для малышей. Но на самом деле ее развитие может происходить и во время «взрослых» занятий. Речь идет о лепке из глины или, например, вязании. В общем, как пишут Тульские известия, «самое главное – не терять интереса к жизни».