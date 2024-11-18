Врач Базаров рассказал об опасности воды из кулера на фоне вспышки в школе №1512

Специалист напомнил, что норовирусная инфекция является чрезвычайно заразной, способной проникать в организм через пищу и воду. Также подхватить вирус можно при контакте с зараженными поверхностями. По словам Базарова, кулер действительно мог стать идеальной средой для жизни вируса и его дальнейшей передачи вируса. Это значит, обслуживание кулера могло проводиться недобросовестно.

«Пить воду из кулера безопасно только в том случае, если уверены в строгости соблюдения санитарных норм по отношению к нему. Кулер должен регулярно и стабильно чиститься и дезинфицироваться, вода должна быть сертифицированной и проверенной. Если есть какие-либо сомнения, подозрения и тому подобное в качестве воды или обслуживании оборудования, тогда, вероятно, лучше всего будет воздержаться от его использования», — прокомментировал врач.

Симптомы, как правило, проявляются спустя 12–48 часов. Зараженных сильно тошнит, начинаются головокружения, диарея, боли в животе и повышение температуры. Организм в этот момент обезвоживается, в чем и заключается главная опасность норовируса. Специалист призвал родителей обращаться за помощью сразу, как только у ребенка появились характерные симптомы. Важно в этот период давать много воды и соблюдать рекомендации врача.

Напомним, в московской школе 18 ноября дети пожаловались на плохое самочувствие. Все дети пили воду из кулера, вкус воды из которого был странным. Специалисты Роспотребнадзора предполагают, что у школьников норовирус второго типа. Из кулера взяли пробы, у сотрудников пищеблока – анализы.

Ранее сообщалось, что около полусотни детей в образовательном учреждении Москвы отравились водой из кулера.