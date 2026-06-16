Врач Бербелл назвала продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний

Врач скорой помощи Сара Марин Бербелл, ссылаясь на исследования ученых, перечислила продукты, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Свои рекомендации она опубликовала в издании HuffPost .

По словам Бербелл, для снижения риска инфаркта в рацион стоит включить семена и орехи. Они богаты полезными жирами и фитостеролами — соединениями, которые уменьшают всасывание холестерина в кишечнике и улучшают липидный профиль. Также врач рекомендовала употреблять цельнозерновые продукты и овес. Клетчатка в овсе питает кишечную микрофлору, которая вырабатывает вещества, снижающие хроническое воспаление.

Кроме того, Бербелл посоветовала не исключать из рациона фрукты. Несмотря на содержание натуральных сахаров, их усвоение замедляется клетчаткой, поэтому резких скачков глюкозы не происходит.