Врач Бессмертный рассказал, как аллергикам заводить пушистых питомцев

Аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал, как бороться с аллергией на животных и что делать, если завести пушистого дома все-таки хочется, невзирая на негативные реакции организма. Рекомендации врача приводит RuNews24.ru.

Чаще у людей встречается аллергия на эпителий, пот, выделения животных. Шерсть это лишь переносчик всего перечисленного, что при вдыхании вызывает аллергические реакции. Людям с серьезным иммунологическим недугом следует помнить, что самыми ярыми распространителями аллергенов являются кошки, именно из-за их чистоплотности. При этом врач Бессмертный отметил, что гипоаллергенных пород не существуют. Даже лысые коты за счет пота и эпителия вызывают аллергию.

Реже аллергики реагируют на шиншилл, морских свинок и лохматых собак. Их можно заводить с осторожностью, получив консультацию врача и заранее познакомившись с определенным зверем. Ведь в первую очередь животное — это ответственность. Случаев, когда их возвращают через короткий промежуток времени, слишком много. Для питомцев это стресс.

«Самым оптимальным выбором для аллергиков станут холоднокровные животные, такие как черепахи, хамелеоны и другие рептилии. Если говорить про теплокровных, то с ними лучше знакомиться заранее, и задолго до того, как взять в дом собаку или кошку», — говорит Бессмертный.

К сожалению, метод предварительного знакомства тоже не идеален, ведь аллергия может проявиться в любой период жизни даже у здорового человека. Это естественная защита организма на раздражители. Вакцин от этого нет: только «симптомозаглушающие» таблетки.

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