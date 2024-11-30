Врач Богомолец: украинцы полностью вымрут уже через 180 лет

Украинцы как нация и даже этническая группа полностью вымрут через 180 лет. Такой неутешительный прогноз в эфире телеканала «Новости.Live» сделала заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

И дело тут, по словам специалиста, не в нынешней повальной миграции украинских граждан за рубеж и катастрофических потерях на фронте. Основная причина — чудовищный дисбаланс смертности и рождаемости на Украине.

«У нас идет бешеный катастрофический рост смертности и снижение рождаемости. <…> Не считая цифры потерь на войне, не считая цифры эмиграции украинцев <…> только считая рождаемость и смертность, украинская нация обнулится через 180 лет, это шесть поколений по 30 лет», — подчеркнула Богомолец.

Ранее украинский экс-премьер Николай Азаров отмечал, что по сравнению с 2014 годом население Украины сократилось минимум в 2,5 раза.