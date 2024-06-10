Врач Паршина: похудение от сауны или бани будет зависеть от накопившейся в организме воды

Завотделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2 Евгения Паршина рассказала сайту aif.ru , действительно ли можно похудеть при частом посещении сауны или бани. Она отметила, что многое будет зависеть от выделения воды, скопившейся в организме.

Сами по себе сауны и бани не помогают худеть активно, но периодически могут убирать лишнюю воду из организма. Этому способствуют высокие температуры, позволяющие снизить отеки и вывести жидкость. Некоторые люди, накопившие очень много воды в теле, могут потерять 3-4 килограмма веса при посещении бань. Соответственно, если воды мало, то и кг потеряется незначительно.

Однако врач подчеркнула, что это кратковременный эффект: водный баланс организма приходит в прежнее состояние достаточно быстро. Кроме того, посещение саун и бань рекомендовано далеко не всем.

Так, противопоказания к посещению касаются людей с сердечно-сосудистыми болезнями, гипертонией, перенесенным инфарктом и инсультом, гиперфункцией щитовидки и кожными патологиями. Если при времяпровождении во влажной и высокоградусной температуре вызывает головокружение, нарушение ритма и давления, стоит воздержаться от посещения.

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