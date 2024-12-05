Врач-эндокринолог Поляков: скандинавская диета подходит большинству россиян

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с сайтом aif.ru рассказал про скандинавскую диету, которая является оптимальной для большинства жителей России.

Как пояснил специалист, в скандинавской диете используются продукты, которые территориально ближе к России и особенно понятны организму жителей из холодных регионов. По словам Полякова, нордический рацион предполагает дробное питание по четыре-пять раз в день небольшими порциями. Заправлять салаты и другие блюда нужно маслом из канолы или льна..

В диете больше всего мяса и рыбы, ягоды и ферментированные овощи. Источником красоты и здоровья станет, например, квашенная капуста.

«Если есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, то уже надо обращаться к врачу-диетологу, который поможет подобрать персонифицированную диету, чтобы она была, к примеру, щадящая по поджелудочной железе или для улучшений функций желчного пузыря», — добавил диетолог.

Однако даже следуя всем правилам скандинавской диеты не стоит забывать про питание сезонными овощами, ягодами и фруктами, которые не менее важны для рациона при любой диете.

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