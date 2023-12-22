Врач Фомичева: промокшие ноги зимой могут привести к проблемам с сердцем

Сочетание влажности и холода ведет к быстрому переохлаждению, что серьезно ударяет по иммунитету.

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева предупредила, что заболевания происходят из-за вирусной или бактериальной инфекции, которым легче проникнуть в организм при ослабленном иммунитете. Навредить последнему легко, если находиться на улице в промокшей обуви и одежде зимой, пишет «Газета.ру».

«При переохлаждении может возникнуть снижение иммунитета, при котором в организм попадает та самая инфекция, вследствие чего может развиться, например, инфекционный эндокардит. Это воспалительные заболевания эндокарда (внутренняя оболочка сердца) с отложением микроорганизмов на клапанах сердца», — рассказала Фомичева.

Кроме того, зимой легче получить вирусный миокардит и воспалительную кардиомиопатию. При этих недугах повреждаются клетки сердечной мышцы, возникают воспаление и аутоиммунные процессы.

Врач также напомнила, что влага в обуви станет идеальной средой для грибковых инфекций. При переохлаждении можно столкнуться со спазмом сосудов и спровоцировать отечный синдром. Именно поэтому важно после прихода домой сушить обувь и одежду как следует.